Кабмин включил в список жизненно важных медикаментов препарат от коронавируса молнупиравир

Правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) лекарство от коронавирусной инфекции молнупиравир. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В обновленный перечень добавлен препарат молнупиравир, который применяется для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Для противовирусного препарата фавипиравир, ранее включенного в перечень, добавлены три дополнительные лекарственные формы – порошок, концентрат, лиофилизат», — говорится в публикации на сайте кабмина.

Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов. Цены на лекарства из списка регулируются государством.

Ранее Росздравнадзор опроверг слухи о завышении цен на жизненно важные лекарства. Отмечается, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения ведет мониторинг цен на лекарства из перечня ЖНВЛП на постоянной основе.