В Верховную раду Украины внесен законопроект об изъятии имущества у РПЦ

В Верховную раду Украины внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на парламент страны.

В рамках законопроекта также предлагается изъять у РПЦ недвижимость и иное имущество.

« ...необходимо осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях в распоряжении у организаций (объединений), деятельность которых запрещается, согласно настоящему закону», — говорится в документе.

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о передвижении или местонахождении войск Украины.

По его словам, уголовный кодекс дополняется статьей 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВС Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения или ЧП.