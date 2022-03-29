В России предложили ввести новое наказание за безответственное обращение с собаками

Сенатор Александр Башкин заявил, что нужно в КоАП ввести наказание за покупку у недобросовестных заводчиков собак и безответственное обращение с ними, из-за чего собаки остаются бездомными. О своем предложении Башкин рассказал РИА «Новости».

Сенатор призвал не замыкаться лишь на регуляции численности животных, их стерилизации и определении в приюты. По его мнению, проблему с нападениями бездомных собак на людей можно решить только комплексно.

Башкин предлагает ввести требование ъприобретать собак можно только у лицензированных заводчиков или питомников. Животное должно быть обязательно чипированное.

Другая инициатива — штраф за безответственное избавление от животного.

Ранее депутаты Госдумы отказались поддержать инициативу, предлагающую лишать жизни бездомных животных. Законодатели согласились решить проблему бездомных животных с помощью стерилизации. После собак можно будет выпустить на улицу или отправить в приют — решение останется за регионами.

Также первый зампред комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов сообщил, что в российских городах бездомные собаки находятся на улицах, а не в приютах. Существует необходимость системно и всесторонне подойти к решению существующей проблемы.

15 марта в Нижневартовске стая бродячих собак напала на охранника местного завода прямо на территории учреждения во время обхода. Местная жительница Анна в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что мужчина находится в тяжелом состоянии. По ее словам, животных часто подкармливали волонтеры, поэтому они не уходили с территории предприятия.