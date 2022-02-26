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В Минтрансе заявили, что будут действовать «зеркально» в вопросе закрытия авиасообщения

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В Минтрансе России заявили, что будут действовать зеркально в вопросе закрытия воздушного пространства в отношении стран, которые первыми запретят полеты российских самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе России.

«Будем закрывать всем, кто закрыл для нас, зеркально», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Литва объявила о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний. Аналогичное решение приняла Румыния — страна закроет воздушное пространство для России до конца дня.

Латвия также планирует в скором времени закрыть воздушное пространство республики для самолетов российских авиакомпаний. Точных сроков, когда закроется воздушное пространство для авиалайнеров РФ, пока нет. Также известно, что Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов России.

До этого Болгария, Польша и Чехия оповестили авиакомпании России о закрытии своего воздушного пространства. Известно, что Чехия, Болгария и Польша ввели ограничение на полеты в воздушном пространстве для самолетов РФ с 24 февраля.

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