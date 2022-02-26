В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

В конце февраля и начале марта в Москве ожидается весенняя погода. Об этом рассказал газете «Известия» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, днем в столице будет ясная погода и плюсовая температура.

«В воскресенье уже будет прояснение, местами небольшие осадки, совершенно несерьезные. В понедельник погода будет уверенно солнечная, ночные температуры прогнозируются минус 3-5 градусов, а днем — плюс 1-3 градуса», — прогнозирует Вильфанд.

Первый день марта, рассказал он, будет «действительно весенним» — столбики термометров поднимутся до +5°C.

«Погода будет солнечная и штилевая, атмосферное давление на 18-20 мм ртутного столба выше нормы. Днем энергия солнца будет уже заметна, температурный фон — примерно 3-4 градусов тепла. В среду температура днем достигнет даже плюс 5 градусов. В общем, погода с весенним характером», — резюмировал синоптик.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России в этом месяце среднемесячная температура воздуха почти на 5°C выше положенной нормы, что делает февраль 2022 года одним из десяти самых теплых за последние 74 года.