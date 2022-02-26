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Гинцбург высоко оценил «Спутник V» как средство против тяжелого течения «омикрона»

Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против тяжелых случаев «омикрона» в 89%

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» имеет высокую эффективность против «омикрон-штамма коронавируса». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%», - сказал Гинцбург.

По его словам, защита от заражения вирусом при вакцинации — около 56%, но назальная вакцина имеет шансы увеличить этот показатель.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», Спутник М» и «Эпиваккорона-Н».

Как Гинцбург сообщал ранее, из-за быстрого распространения штамма «омикрон» увеличивается вероятность появления новой, более опасной, мутации вируса. Таким образом, «омикрон» не станет «естественной вакциной», спасти от пандемии может только прививка, отметил глава центра.

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Коронавирус 2019-nCoV
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