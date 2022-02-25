МАГАТЭ оценило текущую ситуацию в районе Чернобыльской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о текущей ситуации в районе Чернобыльской атомной электростанции. Его слова приводит РИА «Новости».

«Что касается ранее полученных сегодня сообщений о более высоких показателях радиации на Чернобыльской АЭС, регулирующий орган Украины заявил, что они могли быть вызваны тем, что тяжелые военные машины ворошили почву, все еще загрязненную после аварии 1986 года», — заявил Гросси.

По его словам, агентство считает, что показания, переданные регулирующим органом, — до 9,46 микрозивертов в час — являются низкими и остаются в пределах рабочего диапазона, измеряемого в зоне отчуждения Чернобыля с момента ее создания, и поэтому не представляют опасности для населения.

Ранее подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской атомной электростанции. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные договорились с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины совместно обеспечивать безопасность энергоблоков и саркофага станции.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, случилась 35 лет назад — 26 апреля 1986 года. В ходе испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики.

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