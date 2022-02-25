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На Сахалине льдину с полусотней рыбаков относит в Охотское море

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Павел Львов/РИА «Новости»

На Сахалине от берега оторвалась льдина, на которой рыбачили около 50 местных жителей. Как пишет Telegram-канал Amur Mash, людей относит в Охотское море, помощь к ним уже прибыла.

Сообщается, что все началось с появления небольшой трещины на припае у села Стародубское. Когда она начала становиться шире, часть рыбаков решила перебраться ближе к берегу, но большинство осталось у своих лунок. Через некоторое время разлом стал настолько большим, что через него нельзя было перебраться.

Отжимной ветер ускорил процесс — трещина быстро увеличилась и льдина откололась.

Сейчас на место прибыли сотрудники МЧС. Людей будут эвакуировать на судне на воздушной подушке.

В прошлом году на Сахалине семь человек провалились под лед на снегоходе. Один из пострадавших был доставлен без сознания в больницу.

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