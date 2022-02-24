Власти Херсонской области: один из районов перешел под контроль российский войск

Херсонская областная администрация заявила, что потеряла контроль над Геническим районом в юго-восточной части региона. Об этом сообщает ТАСС.

Потерян контроль над всеми госструктурами района. Площадь территории — около 3 тыс. кв. км. Местные власти уточнили, что эти сведения получены от районной администрации по телефону.

Украинское информационное агентство Укринформ заявило, что получило подтверждение этой информации от мэра Геническа Александра Тулупова.

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