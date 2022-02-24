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Власти Херсонской области: один из районов перешел под контроль российский войск

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Министерство обороны Украины

Херсонская областная администрация заявила, что потеряла контроль над Геническим районом в юго-восточной части региона. Об этом сообщает ТАСС.

Потерян контроль над всеми госструктурами района. Площадь территории — около 3 тыс. кв. км. Местные власти уточнили, что эти сведения получены от районной администрации по телефону.

Украинское информационное агентство Укринформ заявило, что получило подтверждение этой информации от мэра Геническа Александра Тулупова.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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