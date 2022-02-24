В Уфе мужчина с пистолетом требовал приготовить ему шаурму

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Уфе местного жителя, который подозревается в разбойном нападении на кафе.

Как сообщает пресс-служба территориального УМВД, инцидент произошел в точке общественного питания на улице Менделеева. Зайдя в кафе, 34-летний подозреваемый направил на продавца предмет, похожий на пистолет, и потребовал приготовить ему шаурму.

Когда злоумышленник вышел на улицу покурить, сотрудница бистро нажала тревожную кнопку. Приехавшие по вызову полицейские задержали налетчика.

Как оказалось, незадолго до нападения на кафе подозреваемый совершил еще одно преступление. Он увидел незапертый автомобиль, проник в него и взял из бардачка документы и сигнальный пистолет.

«Затем наш «герой» отправился прогуливаться по ночному городу, в какой-то момент он проголодался и решил зайти в бистро. Там он и стал угрожать сигнальным пистолетом», — говорится в релизе пресс-службы ведомства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Ранее «Газета.Ru» писала, как приготовить шаурму в домашних условиях.