В Донецке прервалась работа оператора мобильной связи

Мобильная связь оператора «Феникс» в Донецкой народной республике перестала работать на территории Донецка ночью 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства отмечает, что дозвониться нельзя из центра и ряда других районов города, при этом с мобильным интернетом проблем нет.

По данным РИА «Новости», мобильный интернет от местного оператора связи в центральной части Донецка работает стабильно. Однако, как пишет Telegram-канал NEXTA, в Донецке также все же начались перебои в подаче интернета. О каком виде интернет-соединения идет речь не уточняется.

На этой неделе оператор «Лугаком» предупредил о возможном отключении мобильной связи и интернета на территории ЛНР.

18 февраля руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Вскоре еще ряд российских регионов заявили о готовности принять и разместить беженцев.

Ранее сообщалось, что более 100 тыс. беженцев с Донбасса пересекли границу с Россией. Свыше 775 тыс. жителей Донбасса обратились и получили гражданство России. Около 110 тыс. человек подали заявления на получение российских паспортов.