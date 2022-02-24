Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Фанаты «Йокерита» потребовали от руководства клуба покинуть КХЛ 04:33
Диетолог объяснила, как кофе «тормозит» мозг человека 04:32
Летевшая в командировку врач спасла жизнь пассажирке самолета 04:21
Овечкин установил уникальный рекорд в НХЛ 04:18
В Роспотребнадзоре заявили о медленном росте доли «стелс-омикрона» 04:09
Десятки человек погибли в результате мощных наводнений в Боливии 04:03
Экс-хавбек «Спартака» Макгиди: до сих пор читаю книги о России и... 03:57
Блинкен дал самый скорый прогноз «вторжения» России на Украину 03:56
Россиян предупредили о необратимом последствии COVID-19 03:47
Тарасова назвала Тутберидзе выдающимся тренером 03:38

В Донецке прервалась работа оператора мобильной связи

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Мобильная связь оператора «Феникс» в Донецкой народной республике перестала работать на территории Донецка ночью 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства отмечает, что дозвониться нельзя из центра и ряда других районов города, при этом с мобильным интернетом проблем нет.

По данным РИА «Новости», мобильный интернет от местного оператора связи в центральной части Донецка работает стабильно. Однако, как пишет Telegram-канал NEXTA, в Донецке также все же начались перебои в подаче интернета. О каком виде интернет-соединения идет речь не уточняется.

На этой неделе оператор «Лугаком» предупредил о возможном отключении мобильной связи и интернета на территории ЛНР.

18 февраля руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Вскоре еще ряд российских регионов заявили о готовности принять и разместить беженцев.

Ранее сообщалось, что более 100 тыс. беженцев с Донбасса пересекли границу с Россией. Свыше 775 тыс. жителей Донбасса обратились и получили гражданство России. Около 110 тыс. человек подали заявления на получение российских паспортов.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть