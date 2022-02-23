Психолог Воргуль дала советы, как не стать жертвой мошенников-гипнотизеров

Некоторые мошенники мастерски владеют способами угнетения сознания — гипнозом, рассказала «Газете.Ru»психолог Татьяна Воргуль. Чаще всего, по ее словами, злоумышленники используют такую практику, как нейролингвистическое программирование (НЛП). Причем техник НЛП может быть достаточно много в «арсенале» мошенников.

«Одна из техник НЛП часто используется даже в общении. Речь о принципе трех «да». Человеку задаются вопросы, на которые предполагается утвердительный ответ. После трех сказанных «да», четвертое будет получено вопрошающим на автомате», – объяснила специалист.

В свою очередь, Воргуль отметила, что распознать мошенника, использующего гипноз, вполне реально.

«Всегда нужно обращать внимание на скорость речи тех, с кем вы общаетесь. Как правило, мошенники используют хорошо отработанный текст «без помарок», который человек произносит достаточно быстро. Такой эффект необходим для того, чтобы «жертва мошенничества» не успела опомниться и прийти в себя», — рекомендует эксперт.

Также психолог советует следить за фразами подозрительного собеседника: обычно мошенники используют повторяющиеся формулировки.

«Частое обращение по имени тоже может быть распространенным фактором воздействия. Имя – это именно то, что человек в своей жизни слышит чаще всего, поэтому в подсознании возникают ассоциации, «провоцирующие» к формированию быстрого доверия», — указала Воргуль.

В разговоре с «Газетой.Ru» психологи также составили портрет жертвы мошенников.