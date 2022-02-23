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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Латвийские политики призывают распространить санкции на всех россиян

Политики Латвии призывают приостановить выдачу туристических виз россиянам

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saeima.lv

Председатель комитета Сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Латвия может отказать в выдаче туристических виз всем гражданам России в рамках санкционного пакета в отношении РФ.

Свое предложение он аргументировал тем, что ограничительные меры должны затронуть не только российские власти, но и все местное население.

«Надо понимать, что как минимум 70% жителей России поддерживает нынешнюю политику Кремля. Российское общество считает, что НАТО является агрессором. Если это позиция большинства населения страны, то россиянам незачем ехать в агрессивные, по их мнению, государства», – пояснил политик.

Для принятия подобного решения необходима поддержка остальных стран из Европейского союза, для которых подобный шаг станет серьезным испытанием.

В ответ на предложение глава комитета Сейма по европейским делам Вита Анда Терауда заявила, что перед тем, как выносить «драконовские» ограничения на обсуждение, их следует детально проработать.

«Если санкция коснется всех граждан России, это будет слишком суровая мера. Есть люди, не имеющие к ситуации на Украине никакого отношения и кто осуждает действия своего правительства», – заявила она.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что к 2026 году страна сократит зависимость от российского газа за счет развития парков ветрогенерации.

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Санкции против России
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