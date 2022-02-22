Reuters: США могут ограничить доступ России к американским товарам

США могут ограничить доступ России к американским товарам в случае эскалации на Украине, передает Reuters со ссылкой на источник.

«Президент Джо Байден добьется этого, расширив список товаров, для которых требуются лицензии США, прежде чем поставщики смогут поставлять их в Россию, а затем его администрация откажет в этих лицензиях», — сообщил источник.

Он добавил, что эти меры, подробности которых ранее не сообщались, являются частью санкций за экспортный контроль, которые Соединенные Штаты подготовили для нанесения ущерба российской экономике.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что против России введут новые санкции в случае обострения конфликта на Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о введении санкций против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физлиц и юрлиц.