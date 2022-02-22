Отдых в жарких странах после коронавируса назвали смертельно опасным

Людям, которые перенесли коронавирус, на протяжении двух месяцев не стоит летать в жаркие страны, а также в места, путешествия в которые подразумевают длительный авиаперелет. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок URA.RU.

Эксперт указал, что это касается даже тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме, так как постковидный синдром может сопровождаться воспалением в разных органах и повышенной свертываемостью крови.

Перелет на борту самолета или перепад температур может привести к развитию осложнений.

При перелетах рекомендовали пить больше воды, надевать удобную одежду и отказаться от алкоголя.

Ранее врач-невролог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Юлия Евсютина заявила , что коронавирусная инфекция может привести к нарушению мозгового кровообращения.