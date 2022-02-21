Режим ЧС введен в Пензенской области на фоне приема беженцев из Донбасса

Власти Пензенской области ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне приема беженцев из Донбасса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Пензенской области.

Режим ЧС в регионе будет действовать с 21 февраля. Соответствующий указ подписал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

18 февраля руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Позже еще ряд российских регионов сообщили о готовности принять и разместить беженцев.

20 февраля в МЧС России сообщили, что границу пересекли более 53 тыс. людей из Донбасса.

Ранее стало известно, что передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР.