В Москве в понедельник ожидается облачная погода, снег с дождем и до +4°C

Жителей Москвы в понедельник ожидает облачная погода, небольшой дождь, мокрый снег и до +4°C, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от +2°C до +4°C. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 0°C. Ветер юго-западный, южный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от 0 до +5°C, а в ночь на вторник может опуститься до -2°C. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве с 02:00 до 13:00 21 февраля, по области — с 23:00 20 февраля до 11:00 21 февраля.

Ранее ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что воздух в Московском регионе на предстоящей неделе прогреется до +5°C.

Тишковец подчеркнул, что февраль в Центральной России продолжает удивлять необычным теплом.

По его словам, среднемесячная температура воздуха почти на 5°C выше положенной нормы, а февраль 2022 года входит в десятку самых теплых за последние 74 года. Синоптик добавил, что до конца календарной зимы атмосфера останется в перманентном состоянии метеорологической весны.