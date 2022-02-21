Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Червиченко о лыжниках на ОИ: в очередной раз дали по зубам норвежским... 07:46
Генпрокуратура подтвердила задержание экс-министра обороны Казахстана Бектанова 07:40
Daily Mail: как минимум два министра уволятся, если Джонсона накажут... 07:23
Тарасова: главное разочарование Олимпиады – вопрос с Валиевой 07:22
В Европе назвали главный рычаг давления на Россию 07:18
США подготовили санкции против российских банков 07:08
Украинский боксер о бое с россиянином: меня обокрали, будем подавать апелляцию 07:04
В ЛНР сообщили, что военные Киева обстреляли еще три жилых дома 07:02
Добровольцы из Крыма прибыли на помощь жителям Донбасса 06:50
Инфекционист заявил, что более 80% россиян имеют антитела к Covid-19 06:46

В Москве в понедельник ожидается облачная погода, снег с дождем и до +4°C

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Жителей Москвы в понедельник ожидает облачная погода, небольшой дождь, мокрый снег и до +4°C, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от +2°C до +4°C. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 0°C. Ветер юго-западный, южный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от 0 до +5°C, а в ночь на вторник может опуститься до -2°C. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве с 02:00 до 13:00 21 февраля, по области — с 23:00 20 февраля до 11:00 21 февраля.

Ранее ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что воздух в Московском регионе на предстоящей неделе прогреется до +5°C.

Тишковец подчеркнул, что февраль в Центральной России продолжает удивлять необычным теплом.

По его словам, среднемесячная температура воздуха почти на 5°C выше положенной нормы, а февраль 2022 года входит в десятку самых теплых за последние 74 года. Синоптик добавил, что до конца календарной зимы атмосфера останется в перманентном состоянии метеорологической весны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть