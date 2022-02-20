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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Луганске включили сирену оповещения

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В Луганске включили сирену оповещения, передает РИА «Новости».

В МЧС ЛНР уточнили, что с 12.00 по 16.00 в регионе будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения с запуском электросирен.

В министерстве призвали граждан сохранять спокойствие и пресекать любые проявления паники.

Ранее сообщалось, что в ЛНР два мирных жителя погибли в результате попытки прорыва Вооруженных сил Украины.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны вооруженных сил Украины.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

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Кризис на Украине
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