Два мирных жителя ЛНР погибли при попытке прорыва украинских военных

В самопровозглашенной Луганской народной республике два мирных жителя погибли в результате попытки прорыва Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в экстренном заявлении официального представителя народной милиции ЛНР.

Инцидент произошел у населенного пункта Пионерское в 7 км от границы с Россией.

«В результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов» — сказано в сообщении.

Ранее в ДНР заявили, что Украина с одобрения Запада приступила к вторжению.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны вооруженных сил Украины.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.