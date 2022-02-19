Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В постпредстве России удивились реакции ОБСЕ на ситуацию в Донбассе 22:00
Фетисов: обидно, выходит спортсмен – и он какой-то «рок», а не олимпиец России 21:53
Блинкен назвал позицию РФ по геноциду в Донбассе оскорбительной 21:51
В Госдуме рассказали, когда обсудят ситуацию вокруг самопровозглашенных республик 21:43
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам рассказал о подколках российских коллег... 21:42
Польша пообещала Украине дополнительные объемы вооружения 21:39
Беженцы из Донбасса объяснили решение об эвакуации в Россию 21:28
Блинкен назвал условие встречи с Лавровым 21:20
Норвежский соперник Большунова назвал его лучшим лыжником Олимпиады 21:17
Зеленский пошутил, что к поломке его гарнитуры на Мюнхенской конференции... 21:02

Врач рассказал о влиянии COVID-19 на течение желудочных болезней

Профессор Бордин: повышенное тромбообразование при COVID-19 может ухудшить течение болезней желудка

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Бордин заявил радиостанции «Говорит Москва», что коронавирус может негативно повлиять на течение болезней желудочно-кишечного тракта.

«В период лечения вводятся препараты, которые улучшают кровоток, это важно, потому что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз этого заболевания (желудочного)», — сказал профессор Бордин.

Он в частности отметил, что рак желудка можно выявить на ранней стадии и вылечить при правильной профилактике. До 40% пациентов с установленным диагнозом погибает в течение года.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что постковидный синдром может привести к серьезным отклонениям в здоровье, если пациент будет игнорировать его проявления и не обратится за медицинской помощью.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть