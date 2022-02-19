Врач рассказал о влиянии COVID-19 на течение желудочных болезней

Профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Бордин заявил радиостанции «Говорит Москва», что коронавирус может негативно повлиять на течение болезней желудочно-кишечного тракта.

«В период лечения вводятся препараты, которые улучшают кровоток, это важно, потому что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз этого заболевания (желудочного)», — сказал профессор Бордин.

Он в частности отметил, что рак желудка можно выявить на ранней стадии и вылечить при правильной профилактике. До 40% пациентов с установленным диагнозом погибает в течение года.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что постковидный синдром может привести к серьезным отклонениям в здоровье, если пациент будет игнорировать его проявления и не обратится за медицинской помощью.