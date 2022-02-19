Стали известны подробности убийства продавщицы секс-шопа в Петербурге

Неизвестный зарезал продавщицу секс-шопа в Петербурге накануне ее дня рождения, сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, погибшая — уроженка Саратова, ей было 33 года. На следующий день продавщице должно было исполниться 34.

Инцидент произошел вечером 18 февраля. Женщина помогала выбрать клиенту товар, неожиданно во время разговора мужчина достал нож и начал им бить сотрудницу магазина. В результате она получила 12 ножевых ранений, в основном в область живота. После этого преступник взял две коробки с товаром и скрылся.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность причастного к преступлению.