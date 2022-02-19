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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Журналисты RT попали под обстрел в ДНР

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram, что съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на окраине Горловки в поселке Зайцево в Донбассе.

«Корреспондент Максим Аль-Тури, оператор и ассистент живы и здоровы, в срочном порядке покидают опасную точку», — написала она.

Журналисты сообщили, что обстрелы со стороны Украины продолжаются в нескольких районах вдоль линии соприкосновения. Они указали, что передвижение танков и тяжелой артиллерии наблюдается на направлении Горловки.

Ранее в Донецке было приостановлено движение муниципального транспорта, все автобусы задействованы для эвакуации мирного населения. Также для эвакуации местных жителей используется железнодорожный транспорт.

Днем ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили эвакуацию граждан, объяснив такую меру угрозой ожидаемого нападения ВСУ. Также в ДНР и ЛНР ввели всеобщую мобилизацию, а предприятия и госорганы перевели на режим военного времени.

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