Снаряд разорвался в Ростовской области в 1 км от границы с Украиной

Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в одном километре от границы России с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Взрыв произошел в 4:00 мск, в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», — рассказал источник.

По его словам, о произошедшем в правоохранительные органы сообщили местные жители.

О разрыве снаряда также сообщил источник РИА «Новости». Он заявил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее власти Ростовской области ввели на территории региона режим повышенной готовности. Регион принимает беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, об эвакуации которых было объявлено 18 февраля.