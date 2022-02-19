В Ростовской области объявили режим ЧС из-за беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор Ростовский области Василий Голубев сообщил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

Он сообщил об этом на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном. Режим ЧС введен с 10:00 19 февраля, учитывая тенденции к росту количества прибывающих из ДНР и ЛНР граждан.

«Это правильное решение, мы его поддерживаем», — ответил Голубеву Чуприян.

Для оказания помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик ранее создали оперштаб. Для прибывающих из соседних регионов беженцев на базе оздоровительных лагерей, санаториев и баз отдыха подготовлены пункты временного размещения. В ПВР для беженцев из ДНР и ЛНР организовано питание и медицинское обслуживание.

Ранее в ЛНР и ДНР объявили о массовой эвакуации мирного населения в связи с угрозами, исходящими от ВСУ. Граждан эвакуируют автобусами и железнодорожным транспортом. По последним данным МЧС ДНР, эвакуированы 6603 человека, из них 2436 детей.

Также в самопровозглашенных республиках началась всеобщая мобилизация.