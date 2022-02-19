Гинцбург рассказал о комбинировании назальной вакцины со «Спутником V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, если назальная вакцина будет давать 100% защиту от заражения COVID-19, то тогда можно будет отказаться от укола прививкой «Спутник V», но если в ходе исследований станет понятно, что она защищает только на 70-80%, тогда препараты следует комбинировать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда мы в результате большой статистки сможем узнать, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол «Спутника» не будет нужен. А если же мы поймем, что она защищает только на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое», — рассказал Гинцбург.

Таким образом он ответил на вопрос, зачем делать укол «Спутником V», который защищает от тяжелого течения коронавируса, если назальная вакцина может предотвратить заражение.

Ранее Гинцбург заявил, что тест-система для определения иммунитета после назальной вакцины против коронавируса уже разработана и зарегистрирована.

Гинцбург уточнил, что у зарегистрированной тест-системы ранее было другое применение.