Опубликовано видео с места взрыва автомобиля в Донецке

Опубликовано видео с места взрыва автомобиля в центре Донецка. Об этом сообщает газета «Известия».

На кадрах видна взорванная машина, обломки которой раскидало ударной волной.

Ранее мощный взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР в центре Донецка. По данным агентства, на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Информации о жертвах пока нет.

Народная милиция ДНР подтвердила агентству взрыв в центре Донецка — на парковке у дома правительства был взорван автомобиль. По предварительным данным, он произошел около 19:00.

Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва.

По данным «Интерфакс», автомобиль принадлежал главе Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Он сам в результате произошедшего не пострадал.