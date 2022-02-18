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Гинцбург сообщил о разработке тест-системы на иммунитет после назальной вакцины

Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: тест-система на иммунитет после назальной вакцины уже разработана

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Тест-система для определения иммунитета после назальной вакцины против коронавируса уже разработана и зарегистрирована. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа», — сказал он.

Гинцбург уточнил, что у зарегистрированной тест-системы ранее было другое применение.

8 февраля вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о начале клинических испытаний назальной вакцины «Спутник V». По его словам, назальная вакцина «Спутник V» отличается от оригинальной не только формой введения в организм, но и появляющимся иммунитетом.

Специалист объяснил, что препарат попадает непосредственно в носоглоточную полость, а эпителий этого участка очень уязвим для инфекций. Он добавил, что назальная вакцина дает меньше побочных эффектов, однако самый лучший вариант защиты от коронавируса комбинированная защита — как внутримышечным, так и назальным препаратом.

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