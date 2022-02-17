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Путин призвал незамедлительно высылать мигрантов за разжигание экстремизма

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин считает, что в отношении нелегальных мигрантов надо применять жесткие меры, вплоть до высылки из страны и введения запрета на въезд на территорию РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, ограничительные меры должны применяться против тех, кто нарушает законы России.

«Нелегальная миграционная деятельность, преступные группировки, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес … против этих людей самые жесткие меры», — заявил Путин на коллегии МВД.

Как подчеркнул президент, какие-либо проявления экстремистской деятельности, незаконная трудовая деятельность, должны послужить причиной для высылки за пределы РФ. Еще поводом для запрета на посещение РФ в будущем может стать нарушения правопорядка со стороны мигранта, заключил Путин во время коллегии МВД.

Ранее глава СК Бастрыкин заявил, что агрессия мигрантов связана их неспособности адаптироваться к российскому менталитету. Бастрыкин вошел в состав межведомственной комиссии Совбеза по миграционной политике. О создании комиссии стало известно 10 февраля, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ее главой был назначен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

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