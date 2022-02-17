ФАС проведет проверку информации о повышении цен на отопление

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует появившуюся информацию о росте цен на отопление для граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства», — говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве посоветовали обращаться в Государственную жилищную инспекцию, если гражданин считает цену в итоговой квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) завышенной из-за неправильных расчетов.

В середине 2022 года россиян ждет повышение стоимости коммунальных услуг — больше всего цены поднимутся в Чечне, Санкт-Петербурге и Крыму. Как рассказали «Газете.Ru» юристы, чтобы избежать переплат за некачественные или необязательные услуги, необходимо научиться понимать платежки. В частности, если речь идет о таких услугах, как консьерж — отдельным пунктом в платежном квитке она обозначаться не может. В то же время доказать некачественно исполненную услугу тоже возможно, но значительно сложнее.