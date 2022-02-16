Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Украинская разведка не представила доказательств вывода российских войск от границы 20:22
Кожевников поделился ожиданиями от полуфинала ОИ-2022 между Россией и Швецией 20:21
Литва начнет выдавать все типы виз россиянам 20:03
Сборная Канады по хоккею впервые за 16 лет покидает Олимпиаду без медалей 19:55
Украина потребовала провести заседание ОБСЕ в течение 48 часов 19:54
Кардиологи опровергли самые популярные мифы о здоровье сердца 19:44
В МИД Германии заявили, что отвод российских войск от границ станет положительным... 19:43
Губерниев: Большунов перейдет в «Вашингтон Кэпиталз» в одну тройку... 19:42
Жена экс-профессора МГИМО Соловья прокомментировала его задержание 19:36
Галкин обратился к Валиевой из-за допинг-скандала на ОИ-2022 19:35

Правоохранители провели обыски у родственников задержанного политолога Соловья

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал «112»

Вместе с обысками у задержанного политолога и экс-профессора МГИМО Владимира Соловья правоохранители провели обыски и у его родственников, сообщает Telegram-канал 112.

Так, стало известно, что в квартиру племянника Соловья Федора, который работает редактором на «Матч ТВ», также пришли силовики. У родных изъяли всю технику.

О задержании Валерия Соловья и его сына сообщил 16 февраля Znak.com. Обыски в его квартире продолжались несколько часов, а потом его и его сына увезли на допрос. По информации RT, в отношении Соловья возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ — о возбуждении ненависти либо вражды или унижения человеческого достоинства.

По информации источников, профессор Соловей публиковал посты в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР» о сотрудниках органов власти России. Также известно, что полиция искала активистку Эльвиру Вихареву.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть