Правоохранители провели обыски у родственников задержанного политолога Соловья

Вместе с обысками у задержанного политолога и экс-профессора МГИМО Владимира Соловья правоохранители провели обыски и у его родственников, сообщает Telegram-канал 112.

Так, стало известно, что в квартиру племянника Соловья Федора, который работает редактором на «Матч ТВ», также пришли силовики. У родных изъяли всю технику.

О задержании Валерия Соловья и его сына сообщил 16 февраля Znak.com. Обыски в его квартире продолжались несколько часов, а потом его и его сына увезли на допрос. По информации RT, в отношении Соловья возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ — о возбуждении ненависти либо вражды или унижения человеческого достоинства.

По информации источников, профессор Соловей публиковал посты в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР» о сотрудниках органов власти России. Также известно, что полиция искала активистку Эльвиру Вихареву.