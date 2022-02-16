Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Президент Сербии Вучич вручил Джонни Деппу медаль 08:09
Журналист Daily Mail о допинг-скандалах: не зря русские смеются над нами 08:07
Илон Маск пожертвовал акции Tesla на сумму $5,7 млрд на благотворительность 08:00
Собчак назвала себя кроликом, а Богомолова — удавом 07:57
В МОК ответили американской бегунье на высказывания о Валиевой 07:42
The Sun исправила свою статью, где прогнозировала «вторжение» РФ... 07:41
В Химках ликвидировали наркопритон в квартире 21-летней девушки 07:40
Овечкин вышел на чистое второе место по числу сезонов НХЛ с 30 голами 07:28
Дочь Назарбаева уже полтора месяца не появляется в парламенте 07:26
В МОК заявили, что допинг-проба B Валиевой еще не вскрывалась 07:14

Таиланд разрешил прибывать в страну без карантина привитым «Спутником Лайт»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Власти Таиланда разрешили посещать страну без карантина привившимся российской вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства.

В ведомстве отметили, что привитые «Спутником Лайт», могут зарегистрироваться через систему Thailand Pass, но только чтобы воспользоваться программой «песочница», одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий.

Отмечается, что с 1 февраля «песочница» доступна на Пхукете, в провинциях Краби, Пхангнга, Трат (остров Чанг), Сураттхани (острова Тао, Пханган, Самуи) и Чонбури (районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя). Среди аэропортов, куда можно прибыть по программе, — Самуи, Краби, Утапао, Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг и Пхукет.

Генеральный представитель туроператора Tez Tour («Тез Тур») в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков отметил, что включение «Спутника Лайт» в список разрешенных для въезда в Таиланд вакцин по программе «песочница» является очень большим шагом для развития туризма и увеличения пассажиропотока из России.

Ранее сообщалось, что российские туристы, вакцинированные препаратом «Спутник V», с 4 февраля могут посещать индонезийский остров Бали.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть