Таиланд разрешил прибывать в страну без карантина привитым «Спутником Лайт»

Власти Таиланда разрешили посещать страну без карантина привившимся российской вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства.

В ведомстве отметили, что привитые «Спутником Лайт», могут зарегистрироваться через систему Thailand Pass, но только чтобы воспользоваться программой «песочница», одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий.

Отмечается, что с 1 февраля «песочница» доступна на Пхукете, в провинциях Краби, Пхангнга, Трат (остров Чанг), Сураттхани (острова Тао, Пханган, Самуи) и Чонбури (районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя). Среди аэропортов, куда можно прибыть по программе, — Самуи, Краби, Утапао, Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг и Пхукет.

Генеральный представитель туроператора Tez Tour («Тез Тур») в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков отметил, что включение «Спутника Лайт» в список разрешенных для въезда в Таиланд вакцин по программе «песочница» является очень большим шагом для развития туризма и увеличения пассажиропотока из России.

Ранее сообщалось, что российские туристы, вакцинированные препаратом «Спутник V», с 4 февраля могут посещать индонезийский остров Бали.