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Гинцбург раскрыл подробности испытания назальной вакцины

Гинцбург: при испытаниях назальной вакцины не выявили осложнений

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у 50 добровольцев, участвующих в испытаниях назальной вакцины, не обнаружили осложнений. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет», — сообщил ученый.

8 февраля вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о начале клинических испытаний назальной вакцины «Спутник V». По его словам, назальная вакцина «Спутник V» отличается от оригинальной не только формой введения в организм, но и появляющимся иммунитетом.

Специалист объяснил, что препарат попадает непосредственно в носоглоточную полость, а эпителий этого участка очень уязвим для инфекций. Он добавил, что назальная вакцина дает меньше побочных эффектов, однако самый лучший вариант защиты от коронавируса комбинированная защита — как внутримышечным, так и назальным препаратом.

Позже вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальная вакцина от COVID-19 может быть опаснее для организма, чем внутримышечная.

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