12-летняя школьница покончила с собой в шкафу после ссоры с мамой

Пятиклассница из Набережных Челнов покончила с собой у себя дома. Об этом сообщает телеканал «Татарстан-24».

По данным источника телеканала, родители нашли тело 12-летней школьницы в бельевом шкафу. Они вызвали скорую и попытались сами реанимировать девочку. Врачи приехали буквально через четыре минуты, однако спасти челнинку не удалось.

Записки о том, почему ребенок решился свести счеты с жизнью, она не оставила. В свою очередь следствие считает, что причиной стала ссора с родителями, передает издание «Челнинские известия». В настоящее время следственная группа выясняет все обстоятельства и подробности происшедшего. Известно, что семья была благополучной.

Ранее сообщалось, что в Московской области в Красногорске офицер в звании капитана покончил с собой. Самоубийство совершил находившийся в медучреждении офицер, у которого диагностировали гнойную рану грудной клетки.