В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Шольца и Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц будет находиться на отдалении от Владимира Путина из-за отказа сделать ПЦР-тест во время переговоров.

«Да, будет также режим с мерами предосторожности. Действительно, они [переговоры — «Газета.Ru»] будут на большем, чем обычно расстоянии. Но это ни в коем случае не повлияет на конструктивность и продолжительность встречи», — рассказал Песков.

Он уточнил, что заявления Олафа Шольца о том, что Германия находится на стороне Украины, не повлияют на встречу с российским президентом.

«Мы надеемся, что переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными. Они проходят как раз для того, чтобы Владимир Путин и канцлер могли объяснить свои подходы по этим горячим вопросам», — пояснил Песков.

Ранее прибывший в Россию канцлер Германии Олаф Шольц отказался от российского ПЦР-теста на коронавирус.

До этого от проведения российского ПЦР-теста отказался президент Франции Эммануэль Макрон, который 7 февраля прибыл в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.