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В Санкт-Петербурге ищут пропавшую студентку СПбГУ из США

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге ищут студентку из США, которая поступила на филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в начале февраля и не выходит на связь около недели, сообщает ТАСС.

В вузе уточнили, что гражданка США К.К. Уэллс приехала в Санкт-Петербург 28 января, а 3 февраля она пришла в университет и заключила договор на обучение по дополнительной образовательной программе «Русский язык как иностранный. Основной курс».

По словам заместителя ректора университета по безопасности Дмитрия Грязнова, с 7 февраля с девушкой не могут связаться, ее местонахождение не известно, поэтому администрация вуза обратилась в полицию за помощью в ее розыске.

Ранее сообщалось, что в Тюмени объявили в розыск гражданина Белоруссии, который угрожал своим бывшим сожительницам, вывозил их в лес и жестоко избивал. Одна из его бывших девушек рассказала, что ей пришлось сменить имя, чтобы спрятаться от своего преследователя.

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