Специалисты рассказали, для кого предназначена трехкратная вакцинация «ЭпиВакКороной-Н»

В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора объяснили, что трехкратная схема введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» необходима пациентам с ослабленным иммунитетом, сообщает ТАСС.

При этом в центре отметили, что двукратная, как и трехкратная схемы вакцинации дают необходимый иммунный ответ.

«Применение вакцины «ЭпиВакКорона-Н» по схеме введения трех доз предполагается в первую очередь для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний», — объяснили в научном центре.

Ранее «Вектор» сообщал, что у 98% испытуемых, трижды привитых «ЭпиВакКороной-Н», антитела сохраняются в течение полгода, а у прошедших двукратную вакцинацию — у 81%.

Минздрав дал разрешение на проведение третьей фазы испытаний этой вакцины, речь о тестах на людях старше 60 лет.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России, на ее основе была разработана вакцина «ЭпиВакКорона-Н». Первую же вакцину от COVID-19 в России и мире разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, препарат получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «КовиВак», «Спутник Лайт» и «Спутник М».