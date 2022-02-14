Кличко заявил о подготовке к эвакуации жителей Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга сообщил о создании комиссии по подготовке к эвакуации жителей города в случае «вторжения» России на Украину.

По его словам, также создана система управления территориальной обороной Киева. Кроме того, планируется открыть второй рекрутинговый центр. По словам Кличко, ежедневно более 100 киевлян заявляют о желании присоединиться к территориальной обороне.

Ранее сообщалось, что Кличко написал заявление на включение его в бригаду территориальной обороны Киева.

Мэр заявил о готовности «пойти воевать» против России с автоматом в руках. Также он призвал украинские власти предоставить мэрам украинских городов план действий на случай чрезвычайной ситуации, чтобы местные власти были готовы к возможным военным действиям.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.