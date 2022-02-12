Россия увеличивает число рейсов в Венгрию, Шри-Ланку и Германию

Россия с 21 февраля увеличит число авиарейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку. Об этом сообщает оперштаб.

Количество перелетов из Москвы в Будапешт увеличится с 7 до 14 рейсов. Число рейсов в Шри-Ланку вырастет с 2 до 4 в неделю, из Калининграда в Берлин — до 6 рейсов в неделю.

Также в два раза увеличится число рейсов на Корфу, Миконос, Афины и другие города Греции.

Ранее компания «Аэрофлот» возобновила регулярные полеты в Гавану (Куба). Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.

С 5 октября Россия возобновила авиасообщение с пятью странами. Было открыто регулярное авиасообщение с Данией, Новой Зеландией, Перу, ЮАР и Джибути. Такое решение принято с учетом эпидемиологической обстановки, рейсы возобновлены на взаимной основе.

Кроме того, Россия с 5 октября увеличила число регулярных рейсов в Бахрейн, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан и Узбекистан, а с 4 ноября увеличено число рейсов в Шри-Ланку.