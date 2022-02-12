Правительство России выделило около 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн руб. на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) «омикрон»-штамма коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора и пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Благодаря финансированию будут исследованы не менее 57,2 тыс. проб.

В ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля Мишустин подчеркнул, что необходимо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов.

«Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», — подчеркнул премьер-министр.

В декабре прошлого года в Роспотребнадзоре сообщили, что Россия первой изучила штамм «омикрон» в ЮАР.