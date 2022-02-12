Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме назвали российских лыжников «спасителями» 12:15
В ОКР отреагировали на победу российских лыжниц в эстафете на ОИ 12:10
Россия и США объединятся ради военных учений Индии 12:08
Свищев: ждем решения по Валиевой, но победа лыжниц помогла выйти из состояния... 12:06
Стали известны детали покушения на пятилетнего мальчика в Энгельсе 12:04
Зюганов объяснил причину своей госпитализации 11:57
Сборная России поднялась на седьмую строчку в медальном зачете ОИ 11:57
Тихонов: новержцы падают на лыжне — поделом, я их не люблю, и никто их не любит 11:54
Тихонов о победе лыжниц в эстафете: я плакал, большей радости придумать... 11:50
Госдеп начал лично обзванивать американцев на Украине с просьбой уехать... 11:47

Правительство России выделило около 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»

close
100%
Depositphotos

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн руб. на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) «омикрон»-штамма коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора и пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Благодаря финансированию будут исследованы не менее 57,2 тыс. проб.

В ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля Мишустин подчеркнул, что необходимо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов.

«Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», — подчеркнул премьер-министр.

В декабре прошлого года в Роспотребнадзоре сообщили, что Россия первой изучила штамм «омикрон» в ЮАР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть