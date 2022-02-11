Медведев призвал усилить контроль за мигрантами

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал усилить контроль за ситуацией вокруг этнических анклавов, возникающих среди российских мигрантов. Об этом он сказал на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов, передает «Российская газета».

Речь идет о приезжих, в основном из Центральной Азии, которые зачастую состоят в конфликтах и вместо того, чтобы мирно уживаться в компактных местах проживания, образовывают этнические анклавы.

«Своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут и по собственным законам, и по собственным понятиям, и самое главное — игнорируют наши законы. Без должного контроля они могут и становятся, к сожалению, зачастую рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности», — сказал Медведев.

Он призвал усилить контроль за ситуацией в жилых микрорайонах и поселениях, где проживают трудовые мигранты, вести профилактическую работу, в том числе и с лидерами диаспор.

Медведев также заявил, что приток мигрантов в Россию в 2021 году вырос по сравнению с 2020-м на треть.