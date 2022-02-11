Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Дело еще одного члена банды Басаева направлено в суд 16:11
Набиуллина: ЦБ будет повышать ключевую ставку, пока россияне не ощутят выгоду от ставок... 16:09
Американская фигуристка высказалась о скандале вокруг допинг-пробы Валиевой 16:05
Порошенко признался, что дал указание вывезти золото и из Крыма в 2014 году 16:02
Тодоренко выбросила игрушки трехлетнего сына из-за его приступа агрессии 16:01
В Еврокомиссии призвали «Газпром» вести себя как хороший бизнес-партнер 15:55
«Вектор» сообщил о почти 100% уровне антител после... 15:54
В Турции предотвращено убийство израильского инженера в отместку... 15:51
Винер-Усманова о ситуации с Валиевой: у Кабаевой было то же самое 15:49
Парфюмерный эксперт Берлянская назвала ингредиенты «духов с феромонами» 15:48

Медведев призвал усилить контроль за мигрантами

Медведев: возникающие среди мигрантов этнические анклавы игнорируют законы России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал усилить контроль за ситуацией вокруг этнических анклавов, возникающих среди российских мигрантов. Об этом он сказал на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов, передает «Российская газета».

Речь идет о приезжих, в основном из Центральной Азии, которые зачастую состоят в конфликтах и вместо того, чтобы мирно уживаться в компактных местах проживания, образовывают этнические анклавы.

«Своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут и по собственным законам, и по собственным понятиям, и самое главное — игнорируют наши законы. Без должного контроля они могут и становятся, к сожалению, зачастую рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности», — сказал Медведев.

Он призвал усилить контроль за ситуацией в жилых микрорайонах и поселениях, где проживают трудовые мигранты, вести профилактическую работу, в том числе и с лидерами диаспор.

Медведев также заявил, что приток мигрантов в Россию в 2021 году вырос по сравнению с 2020-м на треть.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть