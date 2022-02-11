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Российских туристов заселили в Египте в пустой неработающий отель

Россиянка пожаловалась на туроператора, заселившего ее в пустой отель с закрытыми ресторанами

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Жительница Екатеринбурга рассказала, как ее и других туристов в Египте заселили в пустой неработающий отель. Об этом сообщает Newdaynews.

По ее словам, она забронировала тур через крупного российского туроператора.

«Нам в агентстве сразу предложили этот отель – Jaz Sharks Bay 4* в Шарм-эль-Шейхе. Не исключаю, что агент сразу знала про то, что отель не функционирует, потому что активно нам именно его предлагала. Но нам сказали: там все отлично – бассейны, красиво, all inclusive», – рассказала россиянка Александра Р.

Однако, когда туристка вместе с подругой 8 февраля прилетела в Египет, тот самый отель Jaz Sharks Bay 4* был абсолютно пустым: не было ни постояльцев, ни персонала, бассейн был спущен, а рестораны не работали.

«Нам предложили или выбирать что-то из меню, чтобы приносили. Или ездить в соседние отели на завтрак, обед, ужин. Но элементарно: я утром встаю – мне негде взять воды попить. Ребенка негде покормить. Потому что в отеле закрыто все! И ни души», – поделилась женщина.

По данным издания, ситуация немного улучшилась после того, как Александра начала отмечать в социальных сетях официальный аккаунт туроператора, к услугам которого она прибегла. С женщиной связались представители центрального офиса туркомпании и прислали ваучеры для переселения в другой отель. В прежнем они провели почти три дня.

Ранее сообщалось, что Абхазия выплатила компенсации пострадавшим при стрельбе российским туристам.

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