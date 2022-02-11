Сержант провел церемонию получения нового звания в бассейне

Видео с церемонии официального назначения американского солдата на воинское звание сержанта, которая прошла в бассейне, выложили пользователи форума Reddit. Согласно описанию к видео, мужчине дали возможность самостоятельно выбрать место. Видео вызвало бурную реакцию в комментариях.

По словам многих пользователей, такое событие вполне возможно в войсках США, однако со временем количество такого рода традиций сокращается.

«Мой друг недавно вернулся на работу в действующие войска из запаса. Офицер, который руководил церемонией был его старым другом, и разрешил ему присягать на книге про Гарри Поттера», — написал один из комментаторов.

«Я был на похожей церемонии, когда служил в американском контингенте в Афганистане. Представьте себе — несколько полуголых моряков в бассейне на вершине горы на заброшенной советской даче, которая окружена противопехотными минами», — поделился своей историей другой солдат.

Ранее в интернете активно обсуждали рекламу войск США, в которой были запечатлены кадры с однополой свадьбы.