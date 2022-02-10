В Госдуме предложили включить веру в Бога в список главных ценностей россиян

Западные страны «дехристианизированы», и России стоит включить веру в Бога в список главных ценностей граждан страны. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Бурляев, сообщает агентство Ura.ru.

«Россия, о которой люди, жившие на Западе, говорили: спасение России есть спасение мира. Гибель России есть гибель мира. Хорошо, мир погибает. Западный мир на наших глазах агонизирует, он дехристианизирован, демонизирован, он предал все устои», — пояснил свое предложение парламентарий.

Ранее председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что считает неприемлемой дискриминацию атеистов или нерелигиозных людей, вместе с тем заявив, что Православная церковь обязана участвовать в госпрограммах по сохранению традиционных ценностей.

В ходе общественного обсуждения документа «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в Общественной палате РФ, Легойда заявил, что в нормативно-правовой базе РФ уже «имеются указания на особую роль веры, религиозных организаций в жизни нашего народа», а «Основы», по его словам, должны соответствовать Конституции России, где есть упоминание Бога.