Поезд протаранил легковой автомобиль в Москве

В Москве скоростной поезд «Ласточка» протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника издания, авария произошла на Светлом проезде. Во время столкновения, поезд двигался без пассажиров.

По предварительным данным, пострадал только водитель автомобиля. От госпитализации он отказался. Подробности произошедшего выясняются.

В октябре грузовик столкнулся с поездом под Астраханью. Водитель автомобиля погиб.

В Амурской области водитель грузового автомобиля, нарушив правила, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом. По предварительным данным, в результате аварии локомотив и 14 вагонов поезда сошли с рельсов.