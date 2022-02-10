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В Исландии запретят китобойный промысел

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Wayne Osborn/Wildlife Photographer of the Year

Исландия планирует прекратить выдачу лицензию на убийство китов в коммерческих целей, начиная с 2024 года. Об этом в газете Mornungsbladid заявила министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Свандис Сваварсдоттир.

Cвандис предположила, что китобойное дело не приносит острову существенной экономической выгоды государству, при этом являясь малоэффективным в связи с сокращением популяции китовых в морях в акватории острова. Некоторые иностранные крупные сети магазинов, в свою очередь, отказываются сотрудничать с исландскими рыболовами из-за негативного отношения к этому промыслу.

Она добавила, что правительство намерено в ближайшее время провести тщательный анализ этой отрасли, и если весомых аргументов за продолжение существования китобойного дела не будет, после 2023 года лицензии на охоту также выдаваться не будут.

При этом, сами представители китобойной отрасли критически отнеслись к заявлениям Свандис.

«Не знаю, откуда у правительства выводы об отсутствии экономической выгоды от китобойного дела, и считаю, что это ее личное мнение, а не официальная позиция правительства», — заявил глава китобойной компании Hvalur hf Кристиан Лофтссон.

Ранее зоозащитные организации призывали к бойкоту Фарерских островов из-за сохранения практики убийства дельфинов в автономии.

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