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Директор ТНТ Петренко покидает свой пост

РБК: Канделаки заменит Петренко на позиции директора ТНТ

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Директор ТНТ Роман Петренко покидает свой пост, но не медиахолдинг «Газпром-Медиа» — ему предложена должность советника гендиректора холдинга Александра Жарова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на медиарынке.

Исполняющим обязанности руководителя ТНТ, по данным источника, должна стать Тина Канделаки, которая занимает позицию управляющего директора подразделения «Газпром-Медиа», отвечающего за развлекательные телеканалы (ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Суббота», ТНТ4 и 2х2).

Как рассказал РБК другой источник, Петренко был недоволен фактическим сокращением своих полномочий. Сообщалось также, что ему поступило предложение присоединиться к команде новой компании Originals Production, которую в январе 2022 года создали Национальная медиа группа и основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян.

О возможной смене руководства ТНТ ранее писала в своем Telegram-канале ведущая Ксения Собчак.

«Тина, напомню, уже разорилась с продакшном, потом номинальная история с управлением Матч ТВ и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв и рывок. Поздравляю дорогую подругу!» — писала Собчак.

23 декабря стало известно, что телеканал покинет и генеральный продюсер Александр Дулерайн, который занимал эту должность около 20 лет. Ему на смену пришел Аркадий Водахов. Канделаки отметила, что знает Водахова как талантливого продюсера, организатора, менеджера.

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