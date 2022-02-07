Невролог рассказала о нарушениях в работе мозга после коронавируса

После перенесенного коронавируса пациенты могут столкнуться с проблемами нарушения памяти. Об этом в беседе с агентством «Москва 24» сообщила заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, невролог Элен Мхитарян.

По словам эксперта, коронавирус прицепляется к рецепторам головного мозга и вызывает временные нарушения.

«В головном мозге этих рецепторов действительно очень много. Я лично занимаюсь нарушениями памяти. И [это] одна из основных жалоб, которая остается после перенесенного COVID-19», — уточнила Мхитарян.

Невролог добавила, что даже после очень легкого течения болезни пациенты, перенесшие коронавирус, жаловались на нарушения памяти, которые мешали им в работе.

Мхитарян подчеркнула, что изменения проходят со временем, и в настоящее время речи о необратимых нарушениях не идет. В отдельных случаях COVID-19 может не оказывать влияния на мозг, однако с чем это связано, ученые пока не смогли установить.

Ранее сообщалось, что в головном мозгу людей, заболевших коронавирусной инфекцией и умерших после тяжелого течения болезни, выявлены те же изменения биохимического состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера.