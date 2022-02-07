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В Красноярском крае пекинес напал на младенца

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В Ачинском районе Красноярского края домашний пес напал на новорожденного ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 5 февраля. Мать ребенка покормила его и оставила лежать на диване. В это время туда запрыгнула собака породы пекинес и начала царапать и кусать младенца.

Ребенка доставили в больницу, где у него выявили травму головы, однако жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает.

В полиции же заявили, что семья является благополучной, а криминальной составляющей в произошедшем нет. Несмотря на это, семья будет находиться на контроле подразделения по делам несовершеннолетних. Хозяева собаки признались, что пекинес проживал в доме три года и ни разу не проявлял агрессию к людям. После инцидента от пса пришлось избавиться, уточняет телеканал «Оса».

Ранее сообщалось, что четыре бульдога растерзали хозяйку под Новосибирском.

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