В Роспотребнадзоре спрогнозировали появление нового штамма COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в ближайшем будущем возможно появление нового штамма коронавируса.

«SARS-CoV-2 продолжает мутировать, и думаю, что такое (появление нового штамма коронавируса. — прим. ред.) может быть, но более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движется, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», — сказала Пшеничная.

По ее мнению, при таком развитии событий для борьбы с распространением COVID-19 действующих мер будет достаточно. Однако если вирус будет мутировать в сторону более тяжелого течения заболевания и большей опасности для человека, вероятно также возвращение отмененных ограничений.

Ранее Пшеничная рассказала, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большая часть пациентов переносит COVID-19 в бессимптомной или легкой форме.