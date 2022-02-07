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В Роспотребнадзоре спрогнозировали появление нового штамма COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: в ближайшем будущем появятся новые «нетяжелые» мутации COVID-19

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в ближайшем будущем возможно появление нового штамма коронавируса.

«SARS-CoV-2 продолжает мутировать, и думаю, что такое (появление нового штамма коронавируса. — прим. ред.) может быть, но более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движется, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», — сказала Пшеничная.

По ее мнению, при таком развитии событий для борьбы с распространением COVID-19 действующих мер будет достаточно. Однако если вирус будет мутировать в сторону более тяжелого течения заболевания и большей опасности для человека, вероятно также возвращение отмененных ограничений.

Ранее Пшеничная рассказала, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большая часть пациентов переносит COVID-19 в бессимптомной или легкой форме.

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Коронавирус 2019-nCoV
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