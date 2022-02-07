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Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет экстренно сел в Омске

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Global Look Press

Пассажирский самолет Boeing 737-800, следовавший из московского аэропорта Шереметьево в Горно-Алтайск, экстренно приземлился в Омске. Об этом сообщается на сайте омского аэропорта.

Отмечается, что во время полета над Новосибирском экипаж сообщил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне воздушного судна и принял решение следовать на запасной аэродром Омск-Центральный.

«В 06.29 часов воздушное судно благополучно приземлилось в омском аэропорту», — говорится в сообщении.

К самолету были направлены аварийно-спасательные службы. Лайнер самостоятельно направился на стоянку, а пассажиры были доставлены в стерильную зону аэропорта. Их направят в Горно-Алтайск на запасном борте.

В настоящее время приземлившийся в Омске самолет осматривают технические службы.

5 февраля сообщалось, что неизвестный объявил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево и о минировании четырех самолетов.

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